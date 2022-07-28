قرار جديد يفاجئ النصر والاتحاد فِيْ قضية حمد الله.. الاحتراف تفجرها

لا يوجد صوت يعلو فِيْ مجتمع الرياضة السعودي فِيْ الوقت الحالي سوى قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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حمدالله يفاجئ بالنصر والاتحاد .. “رد غير متوقع على خبر ايقافه”.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، بإرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية اللاعب. عقد مع قلعة العالم.

* قرار “عجيب” فِيْ حالة النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ قرار مفاجئ للجنة المهنية السعودية فِيْ قضية النصر وحمد الله، سيتم الإعلان عَنّْه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن لجنة الاحتراف ضمنت شهادة “الشخصية الاعتبارية” فِيْ مجملها للقضية.

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وكان الصرامي قد أعلن فِيْ وقت سابق أن اللجنة المهنية استمعت إلَّى شهادة “شخص اعتباري” مغرم بنادي الاتحاد. مصير الانتصار وقضية الحمد الله التي هزت الشارع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الماضية، ستتغير.

وأوضح الصحفِيْ الرياضي أن لجنة الاحتراف ستحيل القضية – بما فِيْ ذلك شهادة الشخصية الاعتبارية بكاملها – إلَّى غرفة تسوية المنازعات. لاتخاذ القرار النهائي.

يذكر ان الصحفِيْ عدنان جستينية اكد ان “الاحتراف” قررت حرمان الاتحاد من عقود “مدة قياسية” مع ايقاف حمدالله 4 اشهر وحامد البلعاوي الرئيس التنفِيْذي للنادي لمدة 6 اشهر. أشهر.