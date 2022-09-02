قرار حاسم من النصر.. خطوة واحدة تفصل عبد الفتاح عسيري عَنّْ الأهلي

كشفت تقارير صحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت، عَنّْ آخر مستجدات انتقال عبد الفتاح عسيري صانع ألعاب فوز الأهلي، خلال موسم الصيف المقبل لميركاتو.

ميركاتو “الدوري الأصفر” لا يزال مستمرا حتى اليوم. رغم إغلاق سوق الانتقالات للأندية المحترفة مساء الأربعاء الماضي.

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وتداولت خلال الساعات الماضية أنباء قوية عَنّْ هدف مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة وليد معاذ وعدة نجوم محليين. ويرأسه عبد الفتاح عسيري جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.

خطوة واحدة تبرم الصفقة

وأكدت تقارير أن النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ تقدم بطلب لشراء عقد لاعب نادي النصر بشكل رسمي عبد الفتاح عسيري.

وأشارت تقارير إلَّى أن الأمور داخل نادي النصر تتجه نحو حسم عودة عبد الفتاح عسيري للأهلي.

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