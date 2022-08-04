قرار رسمي جديد بشأن أسعار الكهرباء الجديدة فِيْ مصر

أصدر المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء المصري قرارا وزاريا بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء للمواطنين لمدة 6 أشهر.

ونص القرار فِيْ مادته الأولى على ما يلي تطبيق تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء التي أقرها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2022 المنشور بالجريدة المصرية العدد 130 فِيْ يونيو. سيتم تأجيل 9، 2022، الذي كان من المقرر تطبيقه فِيْ 7/1/2022. لمدة 6 أشهر تنتهِيْ فِيْ 31 ديسمبر 2022.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار فِيْ الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عَنّْ قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منتصف شهر يونيو الجاري، فِيْ إطار إجراءات تخفِيْف الأعباء على المواطنين.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر ابتداء من يوليو المقبل.

وأضاف مدبولي أن التأجيل سيكلف الحكومة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار).

وأوضح أن هناك توجيهات من رئيس الجمهُورية بأن الدولة تتحمل وطأة الزيادات لتخليص المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تنفِيْذ أي زيادة فِيْ أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وقال مدبولي، فِيْ مؤتمر صحفِيْ، حينها، إن الدولة المصرية لم تحرك سعر المازوت رغم ارتفاع أسعار المحروقات، لأن زيادة أسعاره ستترتب عليه زيادات كثيرة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلَّى أهمية ترشيد الاستهلاك لمساعدة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ ما يقرب من 50 عاما، موضحا أنه لا توجد أزمة فِيْ توفِيْر احتياجات المواطنين إلا الأسعار. وزادت تكلفة هذه الاحتياجات بنسبة كبيرة على الدولة.