قرار رسمي ضد الاتحاد قبل كلاسيكو النصر.. عقوبة صادمة

أصدرت غرفة تسوية المنازعات عقوبة رسمية جديدة بحق الاتحاد، قبل المباراة الكلاسيكية الكبرى للمملكة، ضد فريق كرة القدم الأول بنادي النصر.

يستضيف النصر فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

* ركلة جزاء رسمية ضد نادي الاتحاد قبل الكلاسيكو

وفِيْ هذا السياق أعلن مصدر اتحادي، فِيْ تصريحات لصحيفة الرياضية، إلزام غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قلعة العميد، بدفع 2.5 مليون ريال للاعب عبد الرحمن الغامدي قلبه. من هجوم الفريق الأول لكرة القدم السابق.

الغامدي هُو أحد أبناء نادي الاتحاد، تخرجوا فِيْ مختلف الفئات العمرية، قبل أن يتم ترقيتهم إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2014. حيث مثلها لمدة 6 سنوات، حتى انتقالها إلَّى الرائد صيف 2022.

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وأشار المصدر إلَّى أن قضية الغامدي. وهِيْ آخر بلدة فِيْ الاتحاد بعد أن تمكن مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الهِيْلي من إغلاق 18 قضية أخرى.

وأوضح أن الإدارة الاتحادية تعمل حاليا على إغلاق عدد من القضايا الأخرى ولكن على المستوى الدولي ؛ لتجنب أي عقوبة رياضية ضد فريق كرة القدم الأول.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد سيتعرض للتهديد بعدم الحصول على شهادة “الكفاءة المالية” وتسجيل اتفاقيات جديدة، فِيْ حالة عدم سداد الغرامة المالية، فِيْ قضية الغامدي.