قرار رسمي “يسعد” الأهلي قبل مواجهة أحد

تلقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بعض الأخبار السارة، قبل ساعات فقط من مواجهة أحد، فِيْ منافسات الدوري الأصفر 2022-2023.

ويواجه الأهلي، الساعة 830 مساء الجمعة، أول فريق كرة قدم لنادي أحد، فِيْ اليوم الخامس من مسابقة الدوري الأصفر.

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ويحتل الراقي المركز الثاني عشر فِيْ ترتيب الدوري الأصفر للدرجة الأولى 2022-2023 برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين وخسارة واحدة.

ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة واحد

وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة الرياضية أن اتفاقيات الأهلي الجديدة جاهزة .. للمشاركة أمام أحد، فِيْ المباراة القادمة يوم الجمعة.

وأعلنت الصحيفة أن الطاقم الطبي للأهلي، الهُولندي هشام فائق، والجزائري رياض بودبوز، والأنجولي باستوس، الضوء الأخضر ؛ للمشاركة فِيْ المباريات ابتداء من مواجهة واحدة.

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يشار إلَّى أن الأهلي تعاقد مع فائق وبودبوز وباستوس، فِيْ الأيام الأخيرة من السوق الصيفِيْ، بعد أن تولت إدارة وليد معاذ المسؤولية رسمياً خلفاً لمجلس “المستقيل” لماجد النفِيْعي.