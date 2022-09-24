قرار رسمي “يقرب” ابن الأهلي من الاتحاد.. حلم محمد نور يتحقق

يقترب أحد أبناء الأهلي من التوقيع على أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد، فِيْ إحدى أهم العمليات، فِيْ الملاعب السعودية، خلال الفترة المقبلة.

وقدم نادي الاتحاد، استئنافًا رسميًا، لإلغاء عقوبة “حرمان” فريق كرة القدم الأول من التعاقدات، فِيْ السوق الشتوي المقبل “يناير 2023”.

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وقررت هِيْئة الاحتراف من قبل حرمان العميد من العقود “من مدة التسجيل”. للتفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

* ابن الأهلي يقترب من نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “الرياضية” أن النجم اللامع سميحان النابت رفض تجديد تعاقده مع الفريق الكروي الأول لنادي التعاون.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن دائرة التعاون قدمت عرضاً رسمياً إلَّى النابط ؛ لتجديد عقده الذي ينتهِيْ فِيْ يونيو 2023، مقابل 3 ملايين ريال فِيْ الموسم الواحد، حيث يتقاضى حاليًا مليون ريال فقط.

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رفض النابت تجديد عقده مع سكري القصيم، ليقربه من الانضمام لنادي الاتحاد فِيْ الموسم الرياضي المقبل 2023-2024. حيث يحظى باهتمام كبير من إدارة العميد.

الجدير بالذكر أن أسطورة الاتحاد محمد نور أعلن سابقًا أن النابت الذي بدأ مشواره الكروي مع منافسه الأهلي سينضم عاجلاً أم آجلاً إلَّى الاتحاد، مؤيدًا هذه الصفقة بنسبة 100٪.