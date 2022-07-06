قرار صادم من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع الجونة

تسبب سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي الأهلي في حالة من الذعر الشديد للاعبين بعد التعادل السلبي أمام الجونة ظهر أمس، في المباراة التي جمعتهم في اليوم التاسع من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقرر عبد الحفيظ فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعبين بعد التعادل مع الجونة، مما يضر بالفوز ويتسلل إلى صدارة جدول الدوري المصري الممتاز 2022/2022.

قرر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد خسارة تعادل سلبي أمام الجونة.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.