قرار صادم من الزمالك ضد رزاق سيسيه بعد رحيله المفاجئ

وشهدت الساعات القليلة الماضية انسحاب الإيفواري رزاق سيسي نجم الزمالك من جميع ممتلكاته الشخصية بمقر القلعة البيضاء، وغيابه دون سابق إنذار من جلسات تدريب الفريق الأبيض، الأمر الذي أثار غضب مديري النادي. .

قررت إدارة الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب رزاق سيسي، عقب رحيله المفاجئ عن القلعة البيضاء.

ولم تنجح محاولات مدراء الزمالك في تحديد مكان رزاق سيسيه والتواصل معه في الساعات الماضية في معرفة سبب غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

انتهى عقد رزاق سيسي مع الزمالك في نهاية يونيو، لكن رحيل اللاعب مشروط بنهاية الموسم في مصر.

الزمالك بناء على شكواه ضد رزاق بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان يبلغ الزمالك بتمديد عقود اللاعبين حتى نهاية المسابقة وليس حتى نهاية يونيو، الأمر الذي يجعل خروج اللاعب في هذا الوقت. غير قانوني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري.