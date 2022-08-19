قرار صادم من غازبروم الروسية توقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم لمدة 3 أيام

أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، الجمعة، تعليق شحنات الغاز الروسي إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس إلَّى 2 سبتمبر لغرض “الصيانة”.

وقالت جازبروم فِيْ بيان “من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة” من التشغيل.

يثير هذا القرار مخاوف من حدوث نقص فِيْ الطاقة فِيْ أوروبا، حيث تتهم موسكو بالابتزاز فِيْ هذا الصدد.

واصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه المستمر، الجمعة، فِيْ ظل صعوبة قيام الاتحاد الأوروبي بجمع احتياطيات كافِيْة تمكنه من الاستغناء عَنّْ واردات الغاز الروسي خلال فصل الشتاء دون التسبب فِيْ نقص.

تم تداول العقود الآجلة للغاز الهُولندي TTF، الغاز الطبيعي المرجعي فِيْ أوروبا، عَنّْد 249 يورو لكل ميغاواط / ساعة، حوالي الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش (13.50 فِيْ باريس)، وهُو مستوى لم يُسجل منذ الأيام الأولى للُغُزو الروسي لأوكرانيا عَنّْدما شهدت الأسواق. تقلبات كثيرة.

أغلق الخميس عَنّْد مستوى تاريخي قدره 241 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

ومع ذلك، لا يزال سعر الغاز بعيدًا عَنّْ الذروة التاريخية التي سجلها فِيْ السابع من مارس عَنّْد 345 يورو.

قالت هِيْئة تنظيم الطاقة الألمانية، الخميس، إن البلاد قد لا تحقق هدف ملء خزاناتها الذي حددته حكومة أولاف شولتز.

وحذر رئيس الهِيْئة كلاوس مولر من نقص فِيْ عدة مناطق فِيْ الشتاء، مشيرا إلَّى أن “الأمر لا يتعلق بشتاء واحد بل شتاءين على الأقل، والشتاء الثاني قد يكون أصعب”.

وتحاول أوروبا بصعوبة وقف اعتمادها على إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها ألمانيا بشكل خاص والتي تستخدمها موسكو كأداة ضغط فِيْ سياق غزوها لأوكرانيا.

فِيْ ألمانيا، تفرض الدولة ضريبة جديدة مثيرة للجدل على الغاز، تبدأ من الأول من أكتوبر، وستتسبب فِيْ زيارة لتكلفة استهلاك الأفراد والشركات بمقدار 2.4 سنت للكيلوواط / ساعة.

حتى لو وعدت الحكومة بتخفِيْف تأثير الزيادة على أفقر الناس، يعتقد محللو دويتشه بنك أن “صدمة قانون أكتوبر ستؤدي إلَّى انخفاض فِيْ طلب الأسر”.

زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية

تتأثر الكهرباء تلقائيًا بتطور أسعار الغاز، حيث يعاني السوق من تكلفة محطات الغاز (والفحم) التي تستخدم لضمان توازن النظام.

وقال محللون فِيْ ريستاد إنرجي إن ما ساهم فِيْ ارتفاع الأسعار هُو “انخفاض مستويات الرياح (لتوربينات الرياح) وكذلك ارتفاع تكاليف الفحم والغاز”.