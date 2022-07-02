قرار صادم من فيريرا بخصوص محمد أبوجبل

اتخذ البرتغالي فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، قرارًا صادمًا بشأن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض.

رفض المدرب البرتغالي مشاركة حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل في مباريات الزمالك المقبلة بسبب غيابه عن الفريق طوال الوقت الذي مضى بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وقرر فيريرا مواصلة الاعتماد على محمد عوض في حراسة مرمى الزمالك في المباريات المقبلة، بعد تألقه مع الفريق في المباريات الأخيرة.

وخاض فيريرا جلسة مع محمد عوض طلب خلالها منه بذل كل ما في وسعه خلال الفترة المقبلة لإثبات أهليته لحماية مرمى الزمالك.

فريق الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم 12 يوليو في الدوري المصري الممتاز.