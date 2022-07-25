قرار صادم من فيفا بشأن قضية حمدالله مع النصر

عبد الرزاق حمدالله

كشف المصدر الإعلامي سعود الصرامي عن آخر أنباء قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله، أول لاعب في فريق اتحاد جدة لكرة القدم، بفوز السعودية.

وأوضح سعود الصرامي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن قضية الانتصار على الاتحاد وحمد الله انتهت دون عقوبات.

حيث أكد الإعلامي الرياضي أن صدمات النصر لم تتوقف في قضية حمدالله، بل ستؤدي إلى عقوبات دولية جدية ضده، في إطار معاملة الحارس المصري محمد أبو جبل.

وكان الانتصار السعودي قد استأجر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بعد دخوله وقت الفراغ، قبل التراجع عن الصفقة، لتهديد الحارس المصري الدولي، لتصعيد القضية لـ “الفيفا”.