قرار صادم من لجنة الحكام تجاه محمود عاشور بسبب الأهلي

فجّر الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة كبيرة بشأن قرار لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرغ تجاه الحكم محمود عاشور، في سياق أحداث مباراة الأهلي وفاركو الأخيرة.

وأكد حتحوت، خلال عرض برنامجه على قناة صدى البلد، أن مارك كلاتنبرغ سيقرر إيقاف محمود عاشور، حكم الفأرة، خلال المباراة الأخيرة بين الأهلي وفاركو، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي ونظيره فاركو كلوب، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي جدلًا كبيرًا حول إلغاء هدف صالح لصالح الأهلي، سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو، أمام فاركو، بداعي التسلل رغم اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وكتب محمود عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لا حول ولا قوة إلا بالله، بانتظار أن ينشر الاتحاد المصري لكرة القدم ما تم في تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفأرة. لتوضيح صحة أو عدم صحة الهدف بوضوح “.

وتابع “أنا مستعد للاعتراف رسميًا بالخطأ وفي تقرير مكتوب للاتحاد إذا أخطأت في تطبيق تقنية التسلل عبر غرفة الفأر حتى لا نتهم بالباطل”.

وختم حديثه “هذا موجه لمن يبحث عن الحق والعدل”.