قرار عاجل.. سانتو “يستغنى” عَنّْ محترف الاتحاد

قرر البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد، “الاستغناء” عَنّْ لاعب محترف من فريق كرة القدم الأول، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

الاتحاد يدخل الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بسلسلة اتفاقيات جديدة ؛ وعلى وجه الخصوص “المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا وأحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي”.

اقرأ أيضا

الهلال ينتقم لـ “الاتحاد” .. ركلة جزاء للحمد الله على النصر!

“كاس” يصدم الهلال .. قضية دولية خطيرة تطارد بن نافل

“أفتقد النصر” .. النفِيْعي يقرر رسمياً صفقة الموسم

لم يكتف سانتو بهذه الاتفاقيات الأربع، إذ طلب من مجلس الإدارة برئاسة أنمار الهِيْلي ضم لاعبين آخرين. سواء محليا أو خارجيا.

* سانتو “يستغني” عَنّْ النقابة المهنية

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الوطن أن المدرب البرتغالي أبلغ مجلس الإدارة بأنه “أقال” البرازيلي برونو هنريكي لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

أنظر أيضا

حكَمْ قضائي “يزيل” عقوبة النقابة بحمد الله فِيْ حالة الانتصار!

عقوبة صادمة على النصر .. وقرار مؤثر لعائلة معمر يحطم أحلام الجماهِيْر

وشدد سانتو لمسئولي العميد على ضرورة تعيين متخصص أجنبي آخر ليحل محل هنريكي قبل إغلاق باب السوق الصيفِيْ نهاية الشهر الجاري.

وانضم هنريكي (32 عاما) إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022، قادما من خلال صفوف فريق نادي بالميراس البرازيلي لكرة القدم، حيث سجل هدفِيْن وقدم 9 تمريرات حاسمة أخرى، خلال 42 مباراة رسمية.