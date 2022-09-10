قرار عاجل من إدارة النصر بعد أزمة “مرسول بارك”

اتخذ مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، قرارا عاجلا، بعد أزمة “الاشتعال”، فِيْ مباراة الفريق الأولى لكرة القدم ضد الوحدة.

فاز النصر بنتيجة (1-0) بأول فريق كرة قدم لنادي الوحدة، فِيْ إطار الجولة الأولى من منافسة دوري روشان السعودي 2022-2023، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض.

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خلال الاحتفال بهدف الكاميروني فنسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر ضد الوحدة. انطفأت الأنوار فِيْ مرسول بارك مما تسبب فِيْ جدل كبير.

* عاجل قرار ادارة نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة الرياضية، إصرار إدارة نادي النصر على إطفاء أنوار الملعب، خلال احتفال الهدف.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن التعديل الوحيد ؛ سوف تنطفئ الأنوار جزئيًا، لكن ليس تمامًا، بينما يتم تسجيل أهداف Global Castle.

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وأوضح أن إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر تعتقد أن إطفاء الأنوار جزئياً لن يمنع المشاهدين من مشاهدة التلفزيون.