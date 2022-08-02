قرار عاجل من الاتحاد بعد عقوبات قضية حمد الله.. ورئيس النصر يرد

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الهِيْلي، قرارًا عاجلاً، بعد عقوبات من قبل لجنة الاحتراف السعودية، فِيْ قضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

* قرار الاتحاد عاجل. ورد رئيس النصر

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الهِيْلي، اتخذت القرار الرسمي بالاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي ضد عقوبات لجنة الاحتراف.

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وشدد العجلان، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، على أن الأمور لم تنته بعد، فِيْ حالة الانتصار على الاتحاد والنجم المغربي.

من جهته رد مصالي المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر على عقوبات اللجنة المهنية وإجراءات الاتحاد فِيْ القضية.

وكتب معمر فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “حقوق الانتصار لا تتنازل عَنّْها حتى لو طال التقاضي”.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن المسؤولين العالميين سيدرسون قرارات اللجنة المهنية لبدء الجولة الجديدة من القضية.