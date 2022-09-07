قرار عاجل من المغرب بعد “تعليق” عقوبة حمد الله مع الاتحاد

بعد ساعات قليلة من “تعليق” ركلة الجزاء ضد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم نادي الاتحاد، أصدر وليد ركركي المدير الفني الجديد لأسود الأطلس، قرارا عاجلا.

ووقف مركز التحكيم الرياضي عقوبة “إيقاف” حمدالله مؤقتا، حتى القرار النهائي، فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق النجم المغربي الكبير “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر، وهُو لعبت من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

قرار عاجل من مدرب المنتخب المغربي

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة “المكتب” المغربية، أن الإدارة الاتحادية تلقت إخطارا من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، يشير إلَّى إدراج عبد الرزاق حمدالله فِيْ القائمة الأولية للمنتخب الوطني الذي سيواجه المنتخب المغربي لكرة القدم. مختارات تشيلي وباراغواي فِيْ مباراة ودية.

وسيلتقي المنتخب المغربي لكرة القدم مع تشيلي وباراغواي يومي 23 و 27 سبتمبر على التوالي استعدادا لكأس العالم 2022 فِيْ الدوحة بقطر.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن إدراج حمدالله فِيْ قائمة المنتخب المغربي ؛ وهذا هُو أول رد فعل على تعليق عقوبة الجزاء ضد نجم نادي الاتحاد.

وكان حمدالله قد أعلن اعتزاله كرة القدم الدولية، إثر انهِيْاره فِيْ معسكر المنتخب المغربي، قبيل كأس إفريقيا للأمم 2022، لكنه تراجع عَنّْ قراره لاحقًا.

ورغم تراجع القرار، رفض مدرب المنتخب المغربي السابق وحيد خليلودزيتش مسامحة حمدالله، قبل وصول الركراكي، وفتح الباب لعودة اللاعب مرة أخرى.