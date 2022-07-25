قرار عاجل من مرتضى منصور بخصوص فيريرا

مرتضى منصور

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار مهم اتخذته إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، تجاه البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول.

وقال في تصريحات متلفزة “إدارة الزمالك اتخذت قرارا مهما بخصوص فيريرا مدرب الفريق واستمراره مع الأبيض.

وأوضح “إدارة الزمالك تضع كل ثقتها في البرتغالي خواجة لبناء مشروع طويل الأمد لفريق كرة القدم، ولهذا قررت تمديد العقد حتى عام 2025”.

وختم “فيريرا سيتولى لاحقا، إذا قرر الاعتزال، منصب المستشار الفني لفريق كرة القدم، وسيتولى كل ما يتعلق بكرة القدم، سواء كان اختيار المدربين أو الصفقات.

نجح فريق الزمالك في التغلب على نظيره سموحة بهدفين لم يرد عليهما، في المباراة التي جمعتهما الليلة، الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب الزمالك على سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري بهدفين من أحمد زيزو ​​والتونسي سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك والمستقبل

ويواجه فريق الزمالك نظيره فيوتشر في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك والمستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

جدول الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة.