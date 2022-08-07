قرار غير مسبوق فِيْ مسابقة ملكة جمال الكون‎‎

اتخذ منظمو مسابقة ملكة جمال الكون قرارا غير مسبوق سيسعد الأمهات المتزوجات والمطلقات والحوامل والمستقبلات، بعد السماح لهن بالمشاركة فِيْ المسابقة والتنافس على اللقب.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفِيْذ مع انطلاق منافسات 2023 التي لم تختار بعد الدولة المضيفة لحفلها، بينما ستكون منافسة هذا العام، ديسمبر المقبل فِيْ سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا، هِيْ الأخيرة. عازبات فقط، وفِيْها ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون، وملكة جمال العراق بلسم حسين.

منذ إنشائها فِيْ عام 1952 فِيْ مدينة نيويورك، سمحت مسابقة ملكة جمال الكون فقط للنساء غير المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عامًا لم يتزوجن أو ينجبن بالتقدم إلَّى المسابقة، ولكن فِيْ عام 2023، سيتم تغيير القواعد.

وعلق المنظمون فِيْ بيان على أنهم يسعون دائمًا للتطور مع تغير الأوقات لتمثيل المرأة ودعمها بشكل أفضل على مستوى العالم، ولهذا السبب قاموا بتنفِيْذ تغييرات فِيْ النساء المتزوجات أو المطلقات، وكذلك النساء الحوامل أو لديهن أطفال، سيكونون قادرين على التنافس على اللقب.

تم اتخاذ هذا القرار بناءً على دراسات أجرتها المنظمة فِيْ وقت سابق من هذا العام بعد استطلاعات الرأي مع الجمهُور، وكانت التعليقات ساحقة من أن الجميع يعتقد أن المرأة يجب أن تتحكَمْ فِيْ حياتها وأن القرارات الشخصية للشخص يجب ألا تكون عقبة أمام نجاحك.