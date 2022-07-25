قرار فني من جارسيا بشأن قائمة النصر ووديات المعسكر وجدول الدوري

قرر الجهاز الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، تأجيل قرار اختيار الفريق.

بدأ تمركز فريق النصر، بمدينة مريبة الإسبانية، ظهر الخميس الماضي، استعدادًا للموسم الجديد.

ووضع المدرب رودي جارسيا قائمة من 30 لاعبا للمعسكر فِيْ مدينة مريبة الإسبانية وهم “ديفِيْد أوسبينا، وليد عبد الله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد عزيبي، سلطان الغنام، حمد آل. منصور، غزلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لقمي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، محمد الفتيل، يوسف حقوي، عبد الله الخيبري، علي الحسن، مختار علي، عبد الإله. ماجد الصليح، جلال الدين مشاريبوف، سامي الناجي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبد الفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبد الفتاح آدم، محمد رمان، فنسنت أبو بكر “.

النصر يستعد لخوض 4 مباريات ودية خلال معسكر ماريبا. الأول فِيْ 29 يوليو ضد لاس بالماس، والثاني فِيْ 1 أغسطس ضد ريال سرقسطة، والثالث فِيْ 5 أغسطس ضد ملقا، والرابع فِيْ 11 أغسطس ضد قادس ب، ثم العودة إلَّى الرياض فِيْ 12 أغسطس.

كتب الصحفِيْ الرياضي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من نادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، “فضل الجهاز الفني تأجيل اختيار الفريق الذي ستلعب معه مباراة ودية. بعد عودة الفريق من المعسكر التحضيري لحين صدور جدول الدوري المتوقع صدوره نهاية الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلَّى أن البعثة الدولية ستعود إلَّى العاصمة الرياض فِيْ الثاني عشر من الشهر المقبل، قبل نحو أسبوعين من انطلاق الموسم الجديد.