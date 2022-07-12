قرار “مثير” فِيْ قطاع الاتصالات اللبناني.. طريقة جديدة لحساب الأسعار

شهد قطاع الاتصالات فِيْ لبنان قفزة كبيرة فِيْ الأسعار بعد تحويل الكَمْبيالات من الدولار على أساس 1500 ليرة إلَّى دولار حسب سعر الصرف لمنصة الصرف.

واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا برفع الدعم عَنّْ الاتصالات التي كانت تتبنى سعر الدولار حسب السعر الرسمي أي 1500 ليرة للدولار الواحد، بحيث يصبح دولار الاتصالات وفق منصة صرف. .

ومنصة للصرافة أنشأها مصرف لبنان، يتم فِيْها تبادل الأموال بسعر قريب جدًا من سعر الصرف الأسود.

على الرغم من الحديث عَنّْ القرار منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن بدء اعتماده فِيْ الأول من تموز (يوليو) أحدث صدمة كبيرة للمواطن اللبناني الذي ارتفعت فاتورته بشكل خيالي، خاصة وأن سعر الدولار بحسب منصة الصرف هُو 25 ألف جنيه مقابل ذلك كان السعر القديم 1500 جنيه.

برر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قرار تجنيب القطاع الانهِيْار، خاصة أنه لم يعد من الممكن الاستمرار فِيْ التعريفات على أساس السعر الرسمي للدولار مقابل سداد جميع التزامات القطاع على أساس سعر الصرف فِيْ السوق السوداء.

وفقًا للتسعير الجديد، تم تخفِيْض التكلفة بنسبة 67٪ بالدولار ؛ بمعَنّْى أن تكلفة الخدمات على الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع ستنخفض بهذه النسبة. إذا كانت فاتورة المشترك تصل إلَّى 30 دولارًا، فستصبح فاتورة نفس الخدمات 10 دولارات، مقابل سعر متحرك بالدولار، وفقًا لمنصة “التبادل”.

إذا كان سعر المنصة 25 ألف جنيه، فسيتم احتساب الفاتورة بـ 250 ألف جنيه بدلًا من 45 ألف جنيه للـ 30 دولارًا. بناء على سعر الصرف الرسمي.

وأعلنت شركتا الاتصالات أن السعر الجديد “سيرفع متوسط ​​الإيرادات لكل مشترك من 1.20 دولارًا جديدًا حاليًا إلَّى حوالي 6.3 دولار، مع العلم أنه سيبقى دون المتوسط ​​الإقليمي”.

وأضافت الشركتان أنه تم تخفِيْض إجمالي المصروفات (النفقات الرأسمالية والتشغيلية) من 530 مليون دولار فِيْ عام 2022 إلَّى 254 مليون دولار، والتي ستنخفض إلَّى 25٪ عَنّْد تعديل التعرفة وتحويل جميع المصاريف التشغيلية إلَّى الدولار الجديد.

كشفت الشركتان عَنّْ عرض جديد تم إطلاقه بالتوازي مع تعديل السعر المتمثل فِيْ بطاقة شحن برصيد 4.5 دولار تمنح مالكها 56 دقيقة اتصال أو 500 ميجابايت من البيانات و 12 دقيقة اتصال، وهُو صالح لمدة 35 يومًا. أما بالنسبة للرصيد الحالي للمشترك فِيْتم تقسيمه حسب سعر الصرف اليومي حيث يتحول رصيد 100 دولار مثلا إلَّى 6.25 دولار إذا تم تقسيمه على 24000 جنيه مما يمنح المالك 78 دقيقة اتصال أو 500 ميجابايت من بيانات و 34 دقيقة اتصال.

بالتوازي، يتم تقديم تكاليف الخطوط الثابتة وتكاليف الدقيقة والرسائل النصية. أصبح سعر الخط الثابت 16.67 دولارًا (50 دولارًا سابقًا). سيتم تعديل تكلفة الاشتراك الشهري للخط الثابت إلَّى 5 دولارات (سابقًا 15 دولارًا). بينما ستصبح تكلفة الرسائل القصيرة 0.02 دولارًا (0.05 سابقًا) وستكلف خدمات الاتصال 1.67 دولارًا (5 دولارات سابقًا) “.

بالنسبة للخطوط المدفوعة مقدمًا، فإن سعر الخط هُو 7 دولارات. يُباع سعر البطاقة حاليًا بسعر 22.73 دولارًا (أو 34000 بسعر الصرف الرسمي)، 7.58 دولارًا. أي ما يعادل 182 ألف جنيه عَنّْد احتساب تكلفة الصرف (حاليا). وأن تبقى فترة صلاحية البطاقة أي الشهر دون تغيير.

فِيْما يتعلق بأسعار الإنترنت، “سيكون 3.5 دولار لباقة 500 ميجابايت، و 13 دولارًا لباقة 20 جيجابايت، و 19.50 دولارًا لباقة 40 جيجابايت”.

وفِيْ هذا السياق، كشفت مصادر من مشغلي الاتصالات لـ “العرب اليوم نيوز” أن قطاع الهاتف الخلوي يحتاج إلَّى مصاريف وتكاليف بغض النظر عَنّْ كَيْفَِيْة إدارتها والتي تقدر بنحو 254 مليون دولار سنويًا. فِيْ المقابل، لا تتجاوز مداخيل الشركتين 70 مليون دولار سنويا خلال الأزمة فِيْ لبنان. حتى الآن. لو لم يتم اتخاذ هذه الخطوة، لكان محكومًا على القطاع بالانهِيْار والانهِيْار.

إضافة إلَّى ذلك، اتبعت وزارة الاتصالات طريقة غريبة أغضبت الكثير من المشتركين، حيث أعلنت عَنّْ تحويل أرصدة من الدولارات إلَّى الجنيهات بالسعر الرسمي، وفِيْ الثانية قامت بتحويل الأرصدة مرة أخرى إلَّى الدولار، ولكن عَنّْد سعر الصرف. وعليه، من كان لديه 100 دولار فِيْ رصيده مثلا فِيْ المرحلة الأولى كان لديه 150 ألف جنيه، قبل أن يتحول رصيده إلَّى 6 دولارات فقط.

كَمْا برر وزير الاتصالات هذا الإجراء تحت شعار ضرب المحتكرين الذين عملوا على شراء بطاقات مسبقة الدفع من السوق بقيمة 450 مليون دولار للاستفادة منها فِيْما بعد بعد قرار رفع التعرفة، وهذا كان القرار بمثابة ضربة لهم.

وإذا كان هذا القرار قد أصاب الاحتكار، فإنه لم ينهِ الاحتكار، بالإضافة إلَّى أن خدمة الاتصالات لم تتحسن، بالإضافة إلَّى الفوضى التي تسود سوق الخدمات فِيْ ظل ضياع البطاقات مسبقة الدفع، حيث أن وصل سعر الـ 10 جيجا إلَّى 500 ألف جنيه.