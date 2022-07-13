قرار مثير من سواريش بشأن أجانب الأهلي

أبلغ مدرب النادي الأهلي ريكاردو سواريس مسؤولي النادي الأهلي بضرورة تأجيل المناقشة حول ملف اللاعبين الأجانب في الفريق.

ويأتي قرار سواريز بتأجيل الجلسة لتحديد مصير أجانب الأهلي بسبب حرصه على تجهيز لاعبيه لمباريات الدوري المصري ورغبته في نقل أفكاره التكتيكية والتكتيكية للفريق.

وأوضح سواريس لمسؤولي الأهلي أن ضيق الوقت بعد تحمل المسؤولية الفنية منعه من إيصال فكرته إلى اللاعبين بسرعة في ظل لعب مباريات متتالية وعدم وجود وقت كافٍ لتغيير أسلوب لعب آل. الاهلى.

ويريد سواريس أن يراقب عن كثب جميع اللاعبين الأجانب في الأهلي قبل أن يقرر البقاء مع الفريق أو المغادرة في نهاية الموسم الحالي.

من جهته، أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن محمود وحيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي يقترب من الرحيل.

وأوضح أن اللاعب اقترب من الدخول في صفوف طلائع الجيش في السوق الصيفي الحالي.

وكتب ياسين على تويتر “لاعب الأهلي محمود وحيد يقترب من الانتقال لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة عام ابتداء من الموسم المقبل”.

تغلب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على نظيره فيوتشر، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة 24 من الدوري المصري.