يبدو أن النصر على وشك مفاجأة مدوية، فِيْ قضيته ضد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

حمدالله (31 عاما) لعب لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الاتحاد، فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022”.

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وبعد انتقاله إلَّى قلعة العميد رفع النصر “القضية” إلَّى لجنة الاحتراف السعودية التي أعلنت إيقاف النجم المغربي “4 أشهر”. فِيْ سياق المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع المونديال.

* قرار مرتقب بشأن استئناف نادي الاتحاد

لكن الصحفِيْ الرياضي فهد الرقي كشف عَنّْ قرار سعيد لنادي الاتحاد وجمهُوره. بعد التماس مركز التحكيم الرياضي.

أعلن أنمار الهِيْلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عَنّْ تقديم استئناف رسمي إلَّى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبة “الاحتراف”، وسط اعتراض النصر على حكام القضية. بحجة ميوله إلَّى نادي الهلال.

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ونشر الروقي، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، صورة لحمد الله وهُو يرمي الكرة ؛ وعلق عليها بقول “علم”.

فسر الكثير من الجماهِيْر تغريدة وسائل الإعلام الرياضية. وهُو مؤشر على قرار متوقع برفع الإيقاف عَنّْ عبد الرزاق حمدالله والعودة لمباريات الاتحاد.