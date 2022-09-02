قرار مفاجئ من الاتحاد قبل مواجهة النصر فِيْ دوري روشن

كشفت الإعلامية منار شاهِيْن، عَنّْ مفاجأة جديدة بشأن مباراة النصر والاتحاد، المقرر إجراؤها فِيْ 2 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

يستضيف النصر الاتحاد، يوم الأحد 2 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

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وأكد شاهِيْن، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي ستتحمل تكاليف طاقم الحكَمْ الأجنبي لمواجهة النصر فِيْ الجولة الخامسة، إذا إدارة النصر لا تطلب محكَمْين أجانب.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالريدة، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي روشان.

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