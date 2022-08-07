قرار مفاجئ من الزمالك تجاه أشرف بن شرقي رغم رحيله

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرارًا مهمًا بشأن النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق والوافد الجديد إلى الجزيرة.

وقرر مسئولو نادي الزمالك دعوة النجم المغربي أشرف بن شرقي للاحتفال ببطولة الدوري وحضور المباراة الأخيرة للموسم الحالي في حال تتويج البطولة.

ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك تقديرا لجهوده مع الفريق، إضافة إلى رفضه التوقيع للأهلي رغم الإغراءات العديدة التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أعلن الزمالك عن غياب المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا عن أول فريق كرة قدم بالنادي منذ خروج مصر من الدوري المصري.

يلتقي الزمالك مع نظيره المصري المقاصة في تمام الساعة 9 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وسيغيب جيسوالدو فيريرا عن الملعب وعلى مقاعد البدلاء خلال مباراة مصر المقاصة القادمة بسبب الإنذار الثالث له أمام الجونة.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، أكدت الهيئة الإدارية للفريق، غياب الإمام عاشور وحسام عبد المجيد ثنائي الأبيض، عن مباراة مصر لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرجع غياب حسام عبد المجيد عن مباراة المقاصة لحصوله على الحجز الثالث في مباراة الجونة، فيما تغيب الإمام عاشور بسبب طرده في نفس المباراة.

يغيب البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن مقاعد البدلاء بالجهاز الفني في تصفيات الدوري المصري لإشعاره الثالث في مباراة الجونة.