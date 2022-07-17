قرار مفاجئ من سواريش في الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز

اتخذ البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب النادي الأهلي، قرارا جديدا بعد خسارته أمام بيراميدز بنتيجة 2-0 في بطولة الدوري المصري.

توقف رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد بيراميدز إلى 53 نقطة في المركز الثاني.

قرار سواريز الأول بعد الهزيمة أمام بيراميدز

وقرر سواريس إجراء جلسات نفسية مع لاعبيه لتأهيلهم لنهائي كأس مصر أمام الزمالك، بعد الهجوم الهائل الذي تعرض له اللاعبون بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري.

وشنت جماهير الأهلي هجومًا عنيفًا على اللاعبين لنتيجة مباراة بيراميدز، بالإضافة إلى قلة الروح طوال المباراة، الأمر الذي أغرق بعضهم في دوامة من الحزن.

لهذا السبب قرر سواريز إجراء جلسات نفسية معهم لحثهم على التوفيق بين الجماهير وبين لقب كأس مصر ونسيان أحداث مباراة بيراميدز.

معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة الزمالك

يدخل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة غريمه الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك الخميس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2022.