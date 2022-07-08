قرار مفاجئ من شركة الكرة بالأهلي بخصوص أيمن أشرف

أكد أحمد حسن النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن شركة ريد كاسل لكرة القدم، برئاسة ياسين منصور، أوصت بتعديل عقد الدولي أيمن أشرف، أول مدافع كرة قدم بالنادي، ومنحه الفئة الأولى. . في الفترة القادمة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “شركة الأهلي لكرة القدم توصي بتعديل عقد أيمن أشرف ومنحه راتبًا من الدرجة الأولى”.

وفي سياق متصل، أكد طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة، تصرف لاعب الأحمر أحمد عبد القادر قبل مواجهة المستقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال طبيب الأهلي للموقع الرسمي “أحمد عبد القادر تعافى من إصابته العضلية الأمامية بعد إتمام برنامج التأهيل الذي نفذه خلال الفترة الماضية”.

وأكد أن عبد القادر جاهز طبيا للمباراة القادمة أمام فوتورو، وستستمر مشاركته وفق رؤية الجهاز الفني.

وشارك لاعب وسط الفريق أحمد عبد القادر في تدريبات المجموعة التي أقيمت يوم الخميس على استاد تاتش بالجزيرة.

استأنف الأهلي التدريبات، اليوم الخميس، على ملعب تاتش بالجزيرة، بعد الاستراحة السلبية التي تلقاها اللاعبون أمس.