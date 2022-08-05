قرار مفاجئ من مدرب الاتحاد بعد إيقاف حمد الله

اتخذ المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد قرارا حاسما بعد ايقاف النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الاول لكرة القدم.

الثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة الاحتراف وشروط اللاعب إيقاف حمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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والنجم المغربي الكبير، لعب فِيْ صفوف قلعة العالم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

* قرار حاسم لنونو سانتو فِيْ الاتحاد

وقرر سانتو أن يثق بالنجم البرازيلي رومارينهُو، فِيْ منصب المهاجم الصريح، خلال فترة الإيقاف عَنّْ حمدالله ؛ بحسب جريدة المدينة.

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وطلب المدرب البرتغالي من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي التعاقد مع مهاجم محلي ليكون بديلا فِيْ هذا المنصب.

يذكر فِيْ الأيام الأخيرة أن الإدارة الاتحادية اقتربت من التعاقد مع محمد الصيعري مهاجم نادي الفِيْصلي.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن طلب نونو سانتو ؛ يأتي بهدف استغلال حقل “اللاعب الأجنبي” لتدعيم مركز آخر فِيْ فريق كرة القدم الأول.