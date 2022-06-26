قرار من الأهلي بخصوص حكم مباراته أمام بيراميدز في كأس مصر

سأل مجلس إدارة النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب عدم الاستعانة بفريق تحكيم من الدوريات الخمس الكبرى لتوجيه مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد بيراميدز في كأس مصر.

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الروماني استفان كوفاكس بمهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إجراؤها عصر اليوم الأحد، الساعة التاسعة والنصف، في ربع نهائي كأس مصر 2022.

الحكم الروماني يساعده مواطنيه مارينيسكو فاسيليم فلورين “المساعد 1″، أرتين ميهاي أوفيديو “المساعد 2″، والحكم الرابع شيفوليت أندريه فلورين، بينما المجري تاماس بوغنار هو حكم الفيديو، ومواطنه بيك بالاز هو ساعد. كحكم مساعد فيديو.

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي طلب من اتحاد الكرة عدم الاستعانة بفريق من الحكام المؤهلين من الدوريات الخمس الكبرى لإدارة مباراة الفريق ضد بيراميدز.

وأشار إلى أن الأهلي هو صاحب طلب إحضار حكام أجانب لإدارة تلك المباراة، والذي طلب اتحاد الكرة من أجله تقديم المراسلات اللازمة بشأن صعوبة استقدام حكام رفيعي المستوى.