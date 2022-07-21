قرار من البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة.. هل ينقذ الليرة

قرر البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت سعر الفائدة عَنّْد مستوى 14٪، فِيْ إطار التزام السلطات التركية بسياسة الفائدة المنخفضة.

خلال الاجتماعات الستة الماضية، حافظ البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة على الليرة، منذ بداية العام الجاري 2022.

جاء قرار البنك المركزي التركي بعد أقل من يومين من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التزام بلاده بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية فِيْ تركيا بأنها غير مبررة.

سعر الليرة التركية اليوم

تنخفض الليرة التركية خلال لحظات التداول هذه، اليوم الخميس، بأقل من 1٪، متراجعة إلَّى مستويات قريبة من 17.7385 ليرة / دولار، مقارنة بمستويات 17.6034 ليرة / دولار فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء.

من ناحية أخرى، انخفض جرام الذهب، الليرة التركية GAU / TRY، بأكثر من 1٪، لينخفض ​​إلَّى مستويات أقل من 955 جنيها للجرام، مع انخفاض بأكثر من 14 جنيها للجرام، مقارنة بمستويات قريبة من 970 جنيها. للجرام الواحد خلال تداول الأمس.

سلسلة أسعار الفائدة

جاءت سلسلة الاستقرار التي اتبعها البنك المركزي التركي بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس فِيْ 4 اجتماعات متتالية من سبتمبر إلَّى ديسمبر 2022.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأول مرة العام الماضي 2022 بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ سبتمبر، على أن يعقبه انخفاض أكبر بمقدار 200 نقطة أساس فِيْ أكتوبر، ثم تخفِيْضين بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ نوفمبر وديسمبر.

وتراجعت الليرة التركية نتيجة هذه التخفِيْضات التي تزامنت مع اشتعال معدلات التضخم فِيْ البلاد، حيث هبطت من مستويات قرب 7.5 ليرة إلَّى مستويات قريبة من 18.5 ليرة دولار فِيْ ديسمبر 2022.

رحلة الليرة فِيْ 10 شهُور

على مدى الأشهر العشرة الماضية، وتحديداً منذ بداية سبتمبر 2022، عَنّْدما بدأت سياسة قطع الفائدة التي انتهجها البنك المركزي التركي فِيْ تعريض الليرة التركية لانخفاضات عَنّْيفة، وصلت إلَّى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

فِيْ ديسمبر 2022، تراجعت الليرة التركية إلَّى أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْدما تم الإعلان عَنّْ بيانات التضخم، والتي وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ 20 عامًا عَنّْدما تجاوزت 36٪، وسجلت الليرة فِيْ 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة دولار.

تراجعت الليرة التركية خلال تداولات شهر يوليو الجاري بنسبة 8٪، متراجعة من مستويات 16.6933 ليرة فِيْ نهاية يونيو الماضي إلَّى المستويات الحالية بالقرب من 17.7 ليرة، وهُو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، عَنّْدما هبطت إلَّى أدنى سعر على الإطلاق. .

تراجعت الليرة التركية فِيْ يونيو الماضي من مستويات 16.3748 ليرة / دولار إلَّى مستويات 16.9713 ليرة دولار، بانخفاض 3.2٪، بينما تراجعت خلال شهر يونيو بالقرب من مستويات 17.7 ليرة / دولار قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات.

منذ بداية العام، تراجعت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة إلَّى المستويات الحالية البالغة 16.9713 ليرة، بانخفاض نسبته 30٪.