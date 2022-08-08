قرار من بوتين للبنوك الروسية.. وقف بعض عمليات الصرف الأجنبي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، مرسوماً يسمح للبنوك التي لديها أموال بالعملة الصعبة مجمدة بسبب العقوبات الغربية بتعليق العمليات بهذه العملات مع عملائها من الشركات.

كثفت السلطات الروسية عملية تقليص استخدام عملات الدول التي تصنفها على أنها “غير ودية” منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير.

وقال المرسوم، الذي وقعه بوتين، إن الإجراءات الجديدة قد تظل سارية حتى يتم رفع العقوبات التي أعاقت الصفقات بالعملات الأجنبية.

وقيدت العقوبات تحويلات العملات الأجنبية التي يمكن أن تقوم بها البنوك الروسية فِيْما بينها. تم فصل العديد من البنوك فِيْ روسيا عَنّْ نظام المدفوعات العالمي SWIFT.