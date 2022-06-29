قرار من تونس بشأن المخزون الاستراتيجي البترولي.. هل ترتفع الأسعار

فِيْ ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية والزيادات المتتالية فِيْ أسعار المحروقات محليًا، قررت تونس استخدام مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية لتلبية الطلب المحلي.

ونقلت وكالة أنباء تونس عَنّْ مسؤول بوزارة الطاقة قوله يوم الأربعاء إن تونس تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية لتتمكن من تلبية الطلب المحلي فِيْ حين تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة نتيجة الأزمة الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عَنّْ رشيد بن دالي قوله “هذا الوضع دقيق للغاية ويمثل حربا أسبوعية … نظرا لندرة المواد البترولية والوضع المالي الحالي فِيْ تونس والأزمة الأوكرانية، وكلها ضغوط على خزينة الدولة. . “

أسعار الوقود

ورفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثالثة فِيْ أبريل نيسان الماضي بنسبة خمسة بالمئة هذا العام فِيْ محاولة لكبح عجز الميزانية ليرتفع سعر لتر البنزين إلَّى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار (0.74 دولار).

وأوضحت وزارة الطاقة حينها أن كل زيادة قدرها دولار واحد فِيْ سعر برميل النفط ستؤدي إلَّى احتياجات تمويلية سنوية إضافِيْة لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تصل إلَّى نحو 140 مليون دينار (46.8 مليون دولار).

يأتي ذلك فِيْ وقت ترتفع فِيْه أسعار النفط عالميًا بسبب متغيرات العرض والطلب والأزمة الروسية الأوكرانية.

أزمة مالية

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات تشمل تخفِيْضات فِيْ دعم الوقود والغذاء.

وتشمل الإصلاحات رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهِيْ خطوات رفضها بشدة نقابة العمال، أقوى نقابة عمالية فِيْ البلاد، والتي نفذت بالفعل إضرابًا عامًا، وفقًا لرويترز.

حذر بنك الاستثمار مورجان ستانلي من أن تونس قد تتخلف عَنّْ سداد ديونها إذا استمرت أوضاعها المالية فِيْ التدهُور.

اقتصاد تونس

نما الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1٪ فِيْ عام 2022، مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار العالمية، بعد أن سجل انكَمْاشا بنسبة 8.7٪ فِيْ 2022.

ارتفع معدل التضخم فِيْ مارس إلَّى 7.2٪ ومن المتوقع أن يستمر فِيْ الارتفاع مع زيادة أسعار الغذاء والوقود.

وبلغ الدين الخارجي لتونس 41 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، ويبلغ عجز الحساب الجاري 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت فِيْتش أن عجز الميزانية سيرفع نسبة الدين إلَّى الناتج الاقتصادي لتونس إلَّى 84٪.

أعلنت تونس عَنّْ ميزانية قدرها 19.9 مليار دولار (57.2 مليار دينار) لعام 2022، بزيادة قدرها 3.2٪ عَنّْ العام السابق.

واجهت تونس فِيْ السنوات الأخيرة صعوبات مالية وتحديات اقتصادية، حيث زاد الدين العام وانخفاض تصنيفها الائتماني.

التصنيف الائتماني

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس فِيْ أكتوبر 2022 إلَّى Caa1 وخفضته وكالة فِيْتش إلَّى CCC مع نظرة مستقبلية سلبية.

ارتفع العائد على السندات التونسية بسرعة إلَّى 45٪ لاستحقاقها فِيْ أبريل 2022، ووصلت تكلفة التأمين على الديون المستحقة على الديون فِيْ البلاد إلَّى 3700 نقطة أساس، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ مخاطر التخلف عَنّْ السداد.

بلغ إجمالي الدين الخارجي لتونس 41 مليار دولار بنهاية 2022، بحسب تقرير للبنك الدولي. ويشكل الدين الخارجي التونسي بالعملات الصعبة 100.9 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يشكل الدين العام الداخلي والخارجي 108 فِيْ المائة من الناتج.

ساهم جائحة كوفِيْد -19 فِيْ زيادة عجز الموازنة بنسبة 7.7٪ فِيْ عام 2022، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، وساهمت أزمة أوكرانيا فِيْ اتساع هذه الفجوة فِيْ ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يفرضها. سيتم ضخ المزيد من الأموال فِيْ نظام الدعم.

وتراجع سعر صرف الدينار التونسي أكثر من 60٪ بعد التعويم الجزئي، ما ساهم فِيْ زيادة عجز الموازنة وارتفاع التضخم، الأمر الذي ضغط على القوة الشرائية للمواطنين، بحسب فوربس.

اتسع عجز الميزان التجاري إلَّى 884 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2022، مقارنة بـ 640 مليون دولار فِيْ الفترة المماثلة من العام الماضي 2022، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، مع ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 33٪ إلَّى 3.93 مليار دولار.

أجور

كتلة أجور القطاع العام هِيْ الأعلى فِيْ العالم، حيث تتجاوز 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي، وتمثل الأجور والمزايا حوالي 70٪ من إيرادات الدولة.