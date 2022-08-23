قرار ناري عَنّْ فهد المولد وأزمة المنشطات.. والنصر يترقب

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ أنباء تتعلق بالأزمة العَنّْيفة التي تعرض لها فهد المولد نجم كرة القدم السعودي ونادي الاتحاد السابق، تتعلق بقرار معاقبتهم بتهمة المنشطات.

وكانت لجنة مكافحة المنشطات قد أعلنت فِيْ وقت سابق “إيقاف” المولد لمدة 18 شهرًا كاملة. لأنه تناول مواد ممنوعة.

قدم وكيل فهد المولد طعَنّْاً رسمياً نيابة عَنّْ موكله لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي ضد قرار لجنة مكافحة المنشطات فِيْ المملكة العربية السعودية، خلال المدة التي يسمح بها القانون للطعَنّْ على القرار، والمقدر. فِيْ 21 يومًا. من تاريخ صدور الحكَمْ.

أنباء عَنّْ أزمة فهد المولد والمنشطات

وأشارت صحيفة عكاظ إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي سيصدر الأسبوع المقبل قراره بشأن الطعَنّْ المقدم من فهد المولد ضد قرار منعه لمدة 18 شهرا.

وتابع، أن المولد قدم لمركز التحكيم الرياضي المذكرات التي تؤكد نزاهة موقفه نتيجة المادة المحظورة التي أوقفته لجنة المنشطات بسببها.

النصر ينتظر قرار مركز التحكيم الرياضي فِيْ أزمة الولادة والمنشطات ..

فجرت الصحيفة مفاجأة من أحد نوادي الدوري السعودي الذي يتطلع للتعاقد مع فهد المولد، إذا أصدر مركز التحكيم الرياضي قرارًا برفع إيقاف اللاعب وقبول الاستئناف.

انتهى عقد فهد المولد مع الاتحاد نهاية الشهر الماضي، ولم تشرع إدارة أنمار الهِيْلي فِيْ أي مفاوضات مع قائد الفريق لتجديد العقد معه، خاصة فِيْ ظل الأزمة الأخيرة. معاناة.

النصر هُو الأبرز الذي يتطلع للتعاقد مع فهد المولد، لأسباب ليس أقلها أنه كان هدفًا طويلًا للفوز، وارتبط اسمه بالارتقاء إلَّى مراتب المونديال فِيْ أكثر من مناسبة. .