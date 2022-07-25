قرار ناري من الخطيب بعد حذف تصريحات عبد الحفيظ

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فتح تحقيق في شطب فيديو تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم للفريق الأول لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي، قد حذف جميع تصريحات السيد عبد الحفيظ، من منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والتي تحدث فيها عن أزمة نهائي كأس مصر.

وجاء تصريح محمود الخطيب على النحو التالي

وقال البيان دعا محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة ريد كاسل مجلس ادارة شركة الاهلي للانتاج الاعلامي.

وأضاف هذا لقاء عاجل لبحث ما حدث مؤخرا على قناة الأهلي.

وتابع كما وجه الخطيب بث فيديو تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد مباراة الأمس، والذي تم حذفه من حساب قناة الأهلي الفضائية، على جميع حسابات النادي الرسمية.

رفض سيد عبد الحفيظ التواجد بقاعة شرف لاعبي الزمالك في نهائي كأس مصر، ورفض مصافحة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وتصاعدت الأمور بين الجانبين حتى أدلى سيد عبد الحفيظ بتصريح وبرر موقفه بعدم التواجد في صالة الشرف خلال نهائي كأس مصر بعد أن خسر الأهلي هدفين مقابل هدف واحد أمام الزمالك.

🚨🚨 النقيب الخطيب يدعو شركة الاهلي للانتاج الاعلامي لاجتماع عاجل 🦅 pic.twitter.com/RVxIoyaGy4

– نادي الأهلي 🏡 (AlAhly) 25 يوليو 2022