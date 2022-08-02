قرار ناري من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي قبل مباراة فاركو

الاهلي

كشف الصحفي محمد شبانة، عن قرار قاس من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بالاتفاق مع شركة كرة القدم، ضد لاعبي الفريق الأول.

وأوضح شبانة في برنامجه التلفزيوني أن الأهلي وافق على وضع لائحة مالية جديدة مطلع الموسم المقبل لمضاعفة العقوبات على اللاعبين.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات في حالة الكسل في المباريات أو الانحراف عن النص.

بالإضافة إلى عدم تنفيذ تعليمات الجهاز التدريبي أو الاعتراض عليها أو البقاء مستيقظًا بعيدًا عن المنزل.

وتابع “الخطيب يرى أن اللوائح المالية للفريق يجب أن تضاعف العقوبة فيما يتعلق بمبدأ العقوبة والثواب”.

وأضاف “طلب رئيس الأهلي رفع العقوبة الاقتصادية إلى 250 ألف جنيه”.

وختم “وستصل إلى 500 ألف جنيه بحسب تداعيات الأزمة بدلاً من أن تكون الغرامة الاقتصادية 50 ألف جنيه على قائمة الموسم الحالي”.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فاركو، غدا الأربعاء، في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب الأحمر المباراة بينما يجلس في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.