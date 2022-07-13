قرار ناري من الزمالك تجاه عودة جنش

قرر مسئولو نادي الزمالك موقفهم النهائي بشأن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق المعار إلى فريق المستقبل في نهاية الموسم الحالي.

أكد مسئولو الزمالك أن جنش لن يعود للفريق بعد انتهاء فترة إعارته لفريق المستقبل في نهاية الموسم الحالي.

قرار مسئولي الزمالك عدم العودة إلى جنيش، معتبرين أن الفريق لديه عناصر جيدة في مركز الحارس، بالإضافة إلى تقدمه في العمر، منذ أن بلغ 35 عامًا.

وقرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا عدم إعادة دمج جينيش في الفريق، الأمر الذي أبلغه مدراء الزمالك عن الحارس المخضرم.

من جانبه كلف مرتضى منصور نجله أمير المشرف العام على فريق كرة القدم بالتواصل مع إدارة فوتورو وإبلاغهم بالموضوع، ومعرفة موقفهم من تفعيل أو عدم تفعيل شرط الشراء في حارس المرمى. عقد. .

تغلب الزمالك على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهم ظهر اليوم في الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2022.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 54 نقطة فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.