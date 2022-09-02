قرار يهز النصر والاتحاد.. “حسم مَوعِد عودة حمد الله ومفاجأة مدهشة”

ويبدو أن “عودة” النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للمشاركة فِيْ المباريات من جديد قريبة جدا.

وأعلنت اللجنة المهنية السعودية فِيْ 2 آب / أغسطس الماضي، تعليق الحمد الله لمدة 4 أشهر كاملة. على خلفِيْة مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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ولعب النجم المغربي البالغ من العمر 31 عاما فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى العميد، فِيْ الشتاء الماضي ميركاتو “يناير 2022”.

* مَوعِد عودة عبدالرزاق حمدالله لمباريات الاتحاد

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي محمد الأميري القرار الذي طال انتظاره بإلغاء عقوبة عبد الرزاق حمدالله والسماح له بالعودة إلَّى الملاعب.

وكشف العامري فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” أن القرار الذي طال انتظاره سيصدر بعد أقل من شهر من الآن.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن المباراة الأولى للنجم عبد الرزاق حمدالله بعد إلغاء العقوبة ؛ وستكون ضد نادي النصر فِيْ دوري روشان السعودي 2022-2023.

يزور الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد النصر فِيْ الثاني من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي الروشن.

وأعلن المحامي الرياضي أحمد الشيخي، فِيْ الساعات الماضية، إغلاق ملف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، قضية حمدالله، حيث سيصدر القرار خلال أسبوعين من الآن ؛ وسيؤثر ذلك على “الاستئناف” المقدم من قلعة العميد مع المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

يشار إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله سيشارك مرة أخرى فِيْ المباريات مطلع أكتوبر المقبل. السماح لك بالمنافسة فِيْ كأس العالم 2022 فِيْ الدوحة ؛ خاصة وأن وليد الركراكي، المدرب الجديد للمنتخب المغربي، ألمح إلَّى إمكانية الانسحاب رسمياً من نجم الاتحاد.