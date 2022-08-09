قربياً.. إصدار النسخة الثالثة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة 

تستعد وزارة الثقافة لنشر النسخة الكاملة لتقرير “الوضع الثقافي في المملكة العربية السعودية 2022” بعنوان “الثقافة في الفضاء العام”. وسيكون متاحًا في الأيام المقبلة حتى يتمكن المهتمون والمتخصصون من تصفح الموقع الرسمي للوزارة.

يرصد التقرير مستويات التواجد الثقافي في الأماكن المفتوحة والأماكن العامة في المملكة، إما بشكل عام، أو بالنظر إلى واقع جائحة ما بعد كوفيد -19 بشكل خاص.

ويتناول التقرير خمسة فصول بخمسة أبعاد للميادين الثقافية، وهي “الإدارة والحفظ، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعرفة والمهارات، والاقتصاد الإبداعي”، فيما تناول التقرير فصلاً سادساً بعنوان “الخصائص والاستنتاجات. الثقافة في الفضاء العام “، يلخص الملامح العامة للقضية. تتيح الاستنتاجات المختلفة للبيانات الواردة في فصول التقرير قراءة أولية لها في الاتجاهات والملاحظات الرئيسية التي تشمل القطاع الثقافي ككل.

واقع الثقافة في المملكة

ظهرت بعض الخصائص العامة التي رصدها التقرير حول واقع الثقافة في عام 2022 جنبًا إلى جنب مع خصائص التعافي من الوباء، ويمكن تحديدها في 4 تطورات، أو اتجاهات رئيسية تؤثر على أكثر من بُعد واحد للثقافة وهي النمو. للسياحة الثقافية المحلية، أثر الوضع الاقتصادي على المشاركة الثقافية، والتوسع الملحوظ في فرص دعم وتمكين الثقافة والإبداع، واستمرار العملية التنظيمية للثقافة في المملكة، والتي تضمنت إطلاق استراتيجيات للمنظمات الثقافية، و – إصدار اللوائح والأنظمة لرفع المستوى التنظيمي والمهني للقطاع الثقافي.

تقرير الوضع الثقافي هو منتج معرفي توفره وزارة الثقافة لكل المهتمين برصد الحركة الثقافية المحلية داخل المملكة وخارجها، والتي تنوي من خلالها تكوين قاعدة معرفية يتم تحديثها بشكل دوري وتعتمد على البحث و دراسات.