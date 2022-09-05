قرب العدد ١٢،٦٣٨ الى اقرب جزء من عشرة ، تعتبر الرياضيات من العلوم ذات الأهمية في حياتنا اليومية والتي تعتبر من العلوم التي تتواجد منذ العصور القديمة ، ويعتبر التقريب للاعداد من العمليات الحسابية في الرياضيات ، حيث يتضمن أيضًا النقطة العشرية التي تفصل بين الأعداد الكبيرة بحيث تصبح أعدادًا عشرية، ويصبح تقريبها أسهل وأسرع في خطوات أولية ومفهومة، الرياضيات علم واسع ويشمل العديد من الفروع، تابعوا معنا .

العلامة العشرية

الفاصلة العشرية هي الفاصلة التي تفصل الأرقام عن بعضها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنها موجودة بين الأرقام ويؤدي وجودها إلى التعبير عنها في الرقم العشري. الجزء العشري، تجدر الإشارة إلى أن الجزء الموجود على يسار الفاصلة العشرية أقل من واحد، ويتم وضع الرقم 0 في مكانه بالتعبير العشري.

قرّب العدد ١٢٦٣٨ لأقرب جزء من عشرة

تقريبًا، تصبح الأرقام الطويلة أقصر، ومن السهل قراءتها والتعامل معها في تطبيق العمليات الحسابية، واستخدامها لتقريب الوقت والمسافات مثلاً. وبناءً عليه، فإن الإجابة الصحيحة على السؤال المطروح هنا هي

ما هو التقريب العشري

إحدى العمليات الحسابية البسيطة التي تُستخدم في الأرقام الطويلة أو تقريب الأرقام بعد الفاصلة العشرية لتسهيل القراءة. يتم تقريب الأرقام وفقًا لمكان الرقم المطلوب، ولتقريب الأرقام إلى أقرب عشرة، يتم تحديد المكان المراد تقريبه، وفي هذه الحالة المكان هو العشرات، وإذا كان الرقم أقل من 5 يبقى الرقم في خانة العشرات، لكن أكبر من 5 أضف واحدًا إليها ؛ ثم يتم صفر بعد خانة العشرات.

قرب العدد ١٢،٦٣٨ الى اقرب جزء من عشرة ، تعتبر الرياضيات من العلوم التي يتم استخدام العلميات الحسابية بشكل يويم في حياتنا ، ويعد التقريب العشري من اهم العمليات داخل الرياضيات ، وتعد استخدام الفاصلة العشرية بهدف الفصل بين الأرقام .