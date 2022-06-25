قرصين فقط من الصيدلية هتجعل الصراصير والنمل تهرب من بيتك فورا ولا حشرات تاني فِيْ البيت 

مع حَلْول الصيف يجب أن تكون مهتمًا بمعرفة الطرق الفعالة التي يمكن أن تتخلص من الحشرات إلى الأبد، وفِيْ نفس الوقت لا يجب أن تكون ضارة، حيث يعتمد الكثير منا على المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات، ومع ذلك، فإن هذه المبيدات يمكن تسبب الكثير من الأذى لنا وللأطفال، لذلك يجب أن نختار طريقة للتخلص من الحشرات فِيْ نفس الوقت تكون آمنة تمامًا للأطفال ولنا أيضًا، وقد تم عرض قرص الأسبرين علينا يمكنك التخلص منه من هذه الحشرات وفِيْ نفس الوقت لا تسبب أي ضرر لها، لذلك سنوضح لك كيفِيْة استخدام قرص الأسبرين للتخلص من الحشرات.

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هناك العديد من الأشياء التي يتم بيعها فِيْ الصيدلية والتي يمكن أن تساعدك فِيْ التخلص من الحشرات، إلا أن أقراص الأسبرين من المواد الفعالة التي يمكن أن تتخلص بسهُولة من الحشرات، وذلك لتأثيرها على أمعاء الحشرات، علاوة على ذلك، إنه آمن تمامًا لك ولأطفالنا، وهنا نوضح لك كيفِيْة استخدام وصفة الأسبرين.

المكونات

كوب صغير مليء بصودا الخبز.

كوب آخر من نفس حجم مكون مسحوق الخبز.

قرص أسبرين.

2 كوب من الخل الأبيض للطعام.

كيف تستعمل

أولاً، قم بتفكيك قرص الأسبرين لتسهِيْل دمجه مع المكونات الأخرى، ثم أضف مسحوق الخبز إليه.

يمكنك بعد ذلك إضافة المكونات الصلبة إلى الخل وتقليبها جيدًا حتى تذوب جميع المكونات الصلبة، ثم توقف عن التقليب.

الآن يمكن إضافة الخليط إلى زجاجة رذاذ لتسهِيْل رش هذه المكونات حيث تخرج الحشرات.

طرق التخلص من الحشرات.

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