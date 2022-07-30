قرص زمان وروايح زمان طريقة تحضير القرص الفلاحي

يفضل عدد كبير من الناس يقدر بالآلاف إن لم يكن الملايين تناول الكيك، لاحتوائه على مذاق خاص ومميز وله أيضًا رائحة يمكن أن تجذب الناس بسهُولة، لذلك هناك الكثير ممن يتساءلون عن الطريقة من صنع القرص الزراعي بالطريقة القديمة التي يمكن أن تعيدك إلى ذكريات طفولتك، وبالتالي فِيْ هذا الموضوع سنشرح جميع المكونات التي سيتم تضمينها فِيْ هذه الوصفة ونقدم جميع المعلومات حول طريقة التحضير.

مكونات وصفة قرص المزرعة اللين

يحب الكثير من الناس تناول القرص الزراعي، لكن هناك عدد كبير من الناس لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتحضيرها فِيْ المنزل، وبالتالي يرون أن تحضير هذه الوصفة فِيْ المنزل أمر صعب نوعًا ما، ولا بد من قول ذلك السر كله يكَمْن فِيْ المكونات والمكونات المستخدمة، وكلاهما يجب التحكَمْ فِيْه.بالطريقة الصحيحة، تكون مكونات وصفة قرص المزرعة كَمْا يلي

كيلو دقيق ويفضل طحين مخبوز.

250 جرام سمن سائل.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

100 جرام سمسم و يجب تحميصه.

4 ملاعق صغيرة خميرة.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

نصف كوب حَلْيب إذا لم يتوفر الزبادي.

طريقة تحضير وصفة قرص المزرعة

بمجرد الانتهاء من تحضير جميع المكونات اللازمة لوصفة قرص الفلاسي، يمكنك البدء فورًا فِيْ العجن والخبز. عليك اتباع هذه الخطوات