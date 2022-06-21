قرضك بدون كفيل حتى 250 ألف ريال من شركة تسهيل للتمويل المزايا والشروط  وطرق التواصل

تختلف شركات التمويل السعودية في إمكانية تقديم عروض مختلفة للمستفيدين للحصول على تمويل سريع ومنها شركة التسهيل للتمويل التي تقدم قروضاً وتمويلاً بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبشروط ميسرة وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. حد أقصى يصل إلى 250 ألف ريال سعودي ونوضح لك أهم مميزات التمويل وكيفية التقديم له أو التواصل مع الشركة لطلب التمويل ، حيث تعتبر شركة تسهيل للتمويل من أكثر الشركات التي تقدم التمويل. للمواطنين حتى يتمكنوا من إقامة مشاريعهم الخاصة أو تلبية احتياجاتهم. يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من تمويلها سواء سعوديين أو وافدين.

أهم مزايا الحصول على تمويل سهل من تسهيل:

وأوضح تسهيل بعض المزايا التي يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم والحصول على تمويل سريع. من خلال هذا المقال نشرح لجميع متابعينا أهم مزايا الحصول على تمويل سهل ، ومن هذه المزايا:

تمويل تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية وصول قيمة التمويل إلى 250 ألف ريال سعودي ، حيث يتميز بأنه قرض سريع وفوري

التمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.

يمكن للفئات المستفيدة التقديم والحصول على التمويل والاستفادة من مزاياها ، وتشمل هذه الفئات السعوديين والوافدين.

بمجرد التقدم بطلب للحصول على تمويل ، ستجد موافقة فورية وتمويلًا سهلًا وسريعًا.

التمويل متاح ويسدد على أقساط طويلة تصل إلى 5 سنوات.

تمويل سهل تحصل عليه من هاتفك والحصول على تمويل عن طريق توقيع العقد إلكترونيًا باستخدام الطريقة عبر الإنترنت.

يمكنك الحصول على تمويل من الهاتف ولا يتطلب الذهاب للمقر.

شروط الحصول على تمويل شركة تسهيل للتمويل:

للتقدم بطلب التمويل ، يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عامًا.

كما يشترط أن يتقاضى طالب القرض راتباً لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

أحكام التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لأنظمة الشركات.

أن يكون الحد الأدنى للتمويل الذي يرغب في الحصول عليه 10000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كيفية الاتصال بشركة تسهيل للتمويل:

لطلب التمويل من شركة تسهيل للتمويل يمكنك التواصل مع الشركة بعدة طرق وهي كالآتي: