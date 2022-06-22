قرضك كاش وفورى بدون تحويل الراتب وبمبالغ مالية كبيرة

قرضك نقدي وفوري بدون تحويل الراتب. وهو من أهم القروض الشخصية التي يحتاجها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الساعين للاستفادة من حلول التمويل السهلة والميسرة ، حيث جاء هذا القرض ضمن مجموعة عروض القروض المقدمة من شركة تمويل مرابحة مرنة للأفراد في المملكة ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا القرض مبالغ كبيرة من التمويل يمكن الاستفادة منها بإجراءات سريعة وسهلة.

قرض شركة مرابحة مرنة لتمويل قطاع الأفراد في المملكة

تقدم شركة تمويل مرابحة مرنة العديد من عروض القروض التي تلبي احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية.

تعتبر الشركة من أهم شركات التمويل في المملكة لما تقدمه من برامج تمويلية متنوعة ومتنوعة.

يعد برنامج القرض الشخصي من شركة تمويل مرابحة مرنة من أهم برامج التمويل المتاحة للشركة للأفراد داخل المملكة.

يمكن أن يبدأ قرض تمويل مرابحة مرن من شركة مرابحة بمبلغ 5000 ريال سعودي ويصل إلى 250.000 ريال سعودي.

يمكن لمقدم الطلب الاستفادة من برنامج القرض الشخصي المتوفر لدى شركة تمويل مرابحة مرنة دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي أيضًا في المملكة العربية السعودية الاستفادة من قرض شخصي دون تحويل الراتب من شركة تمويل مرابحة مرنة.

يمكن أن تصل فترة سداد القرض لشركة تمويل المرابحة المرنة للقطاع الفردي إلى 60 شهرًا.

شروط الأهلية الأساسية للاستفادة من قرض شركة مرابحة مرن بدون تحويل الراتب