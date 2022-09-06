قرض آهل بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون فوائد أو رسوم حتى 60,000 ريال ،يلجأ بعض المواطنين في بعض الاوقات الى الحصول على مبلغ مالي على نظام القروض من أجل التسهيل للحياة المعيشية لديهم ،ويبحث عن أهم البنوك والخدمات التي يقدمها ومن ضمنها بنك التنمية الاجتماعية التي يمتلك أعداد كبيرة من العملاء من داخل المملكة وخارجها والحصول على القرض بدون أي وسطاء.

بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر القرض العائلي من بنك التنمية الاجتماعية من أهم برامج التمويل المتوفرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يرغب عدد كبير من العملاء السعوديين فِيْ الحصول على هذا التمويل بسبب الخدمات التي يقدمها البنك، ولكن هذا يحدث بعد تقديم الجميع. الخدمات الأساسية. الشُروطْ والمتطلبات المطلوبة، وأهمها توفِيْر الدخل الشهري المناسب الذي يجب ألا يتجاوز 14،500 ريال، مع توفِيْر العمر المطلوب للإيداع الإلكتروني والذي يتراوح من 18 إلى 70 سنة فقط، وكذلك لضمان الحصول على قرض عائلي بدون فوائد إضافِيْة على أقساط شهرية مريحة لمدة 60 شهرًا كحد أقصى اجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ضوابط قرض عائلي من بنك التنمية الاجتماعية هذا العام

هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون فِيْ الحصول على قرض إنتاجي بسبب منح قرض بدون فوائد أو بدون هامش ربح إضافِيْ يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة الدولة. بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ولكن لتحقيق ذلك، من الضروري توفِيْر جميع الضوابط والشُروطْ اللازمة للحصول على برنامج التمويل المعروف باسم المنتج الأهلي السعودي فِيْ المملكة على النحو التالي:

يجب توفِيْر دخل ثابت بحد أقصى 14،500 ريال سعودي للموافقة على طلب الحصول على قرض عائلي من بنك التنمية الاجتماعية.

وبالمثل، يجب الحصول على موافقة الضامن من جميع الفئات المتقدمة فِيْ بنك التنمية الاجتماعية، باستثناء موظفِيْ القطاع العام الذين يمنحون قرض تسهِيْل دون ضامن.

وبالمثل، يتراوح العمر المناسب للإيداع الإلكتروني من 18 عامًا إلى 70 عامًا كحد أقصى عند التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي تابع لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

يجب أن يكون مقدم الطلب عميلاً سابقًا لبنك التنمية الاجتماعية وأن يكون قد حصل مسبقًا على تمويل اجتماعي، مثل تمويل الأسرة أو الزواج أو استعادة البنك.

جميع المزايا المتاحة عند طلب قرض عقاري في السعودية الآن

يتميز القرض الأهلي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالامتثال لمعايير الشريعة الإسلامية دون دفع رسوم إضافِيْة وكذلك بدون فوائد مالية أو بدون هامش ربح، بالإضافة إلى أن قرض المنتج الأهلي يتميز بأقساط شهرية لمدة ما لا يقل عن خمس سنوات كحد أقصى مع بنك الائتمان المعروف الآن باسم بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك سنشرح للجميع مزايا التمويل التي يقدمها من خلال البنك على النحو التالي:

تتمثل ميزة القرض العائلي من خلال البنك فِيْ أنه يتم سداده على أقساط شهرية مرنة لمدة أقصاها خمس سنوات.

قرض عقاري غير مكفول يصل إلى 60 ألف ريال سعودي لجميع موظفِيْ القطاع العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يتوافق تمويل منتج “أهل” التابع للبنك السعودي للتسليف والادخار مع معايير الدين الإسلامي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بالإضافة إلى قرض منتج بدون فوائد مالية فقط لجميع المواطنين السعوديين.

قرض عائلي عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بدون دفع رسوم ادارية.

قرض آهل بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون فوائد أو رسوم حتى 60,000 ريال كما ويوفر البنك عدد من الخدمات الإلكترونية والمصرفية التي تسهل للمواطن تسديد الفواتير والتواصل مع الموظفين بكل سهولة كذلك الإطلاع على الحسابات البنكية بسهولة وتحويلها.