قرض الأوقاف.. تفاصيل سلف ضخمة بدون فوائد لموظفِيْ الحكومة المصرية

كشفت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الأوقاف عَنّْ قروض جيدة بدون فوائد للموظفِيْن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح باب التقديم على القرض الجيد للعام المالي 2022-2023 بقيمة إجمالية للمرحلة الأولى 15 مليون جنيه.

وخصصت الأوقاف المصرية 1200 قرض بدون فوائد لموظفِيْ وزارة الأوقاف والشركات التابعة لها، بينما تم تخصيص 400 قرض لموظفِيْ الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام غير العاملين بوزارة الأوقاف.

زادت معدلات البحث عَنّْ شروط الحصول على قرض وقفِيْ وطريقة الحصول على قرض وقفِيْ على محركات البحث العالمية.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية فِيْ ظل الأزمة الحالية وارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا.

تخصص وزارة الأوقاف المصرية 50 مليون جنيه للقرض الجيد سنويا، وحددت المرحلة الأولى منه بـ 15 مليون جنيه.

شروط الحصول على قرض جيد

منسوبي وزارة الاوقاف

قرض بمبلغ 15 ألف جنيه لمن مضى 5 سنوات فأكثر فِيْ الخدمة

مبلغ القرض 15 ألف جنيه

عدم الجمع بين قرض جيد من الأوقاف وأي قرض بنكي آخر

ألا يكون لديه قروض وقفِيْة أخرى لم يتم سدادها بالكامل

يجب أن تكون المدة المتبقية للخدمة عَنّْد نشر الإعلان والحصول على القرض أكثر من 3 سنوات.

يتم اقتطاع القرض على أقساط شهرية 300 جنيه على 50 شهر

لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد أي قروض سابقة، إن وجدت

كَيْفَ تحصل على قرض جيد

قم بتسجيل الدخول إلَّى رَابِطْ التسجيل

سجل البيانات المطلوبة الاسم والوظيفة وتاريخ التعيين والعَنّْوان وبطاقة الهُوية الوطنية

اضغط على إرسال.

قرض جيد للعاملين فِيْ الوقف بمبلغ 6 آلاف جنيه

من لم يتم تعيينه فِيْ وزارة الأوقاف أو أي من تابعيها لمدة خمس سنوات لم يمر على تاريخ تعيينه.

مبلغ القرض 6 آلاف جنيه يتم خصمه على أربعين شهرًا

قيمة القسط الشهري 150 جنيها بنفس الشروط والاحكام للعاملين فِيْ الاوقاف منذ اكثر من خمس سنوات

كَيْفَ تحصل على القرض

يمكن للراغبين فِيْ الحصول على القرض تسجيل البيانات من خلال الرَابِطْ التالي

شروط حصول موظفِيْ الدولة فِيْ القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة على قرض جيد

يتم تحديد قيمة القرض على أساس المدة المتبقية للخدمة لمقدم الطلب وبحد أقصى 10 آلاف جنيه

يتم خصمها بأقساط شهرية 300 جنيه بشرط ألا تقل مدة الخدمة المتبقية عَنّْ ثلاث سنوات

ضوابط حصول موظفِيْ الحكومة على قرض جيد

يجب أن يكون طالب القرض قد أمضى 15 عامًا فِيْ الخدمة وفقًا للقانون

عدم الجمع بين القرض وأي قرض بنكي آخر

لا يجوز طلب القرض إلا بعد سداد أي قروض، إن وجدت

الموافقة والإقرار بقبول تحويل الراتب إلَّى أي فرع من فروع بنك مصر

من خلال الحصول على قرض جيد من الأوقاف لموظفِيْ الدولة.

أدخل الرَابِطْ التالي

املأ المعلومات المطلوبة وأرسل الطلب

القواعد العامة للقرض الجيد من الأوقاف