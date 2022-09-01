قرض العمرة.. 3 بنوك مصرية تقدم قروضا لأداء المناسك بتسيهلات كبيرة

يرغب الكثير من المصريين فِيْ أداء العمرة، ويبحث الكثير منهم عَنّْ طرق للحصول على الأموال اللازمة لأداء العمرة.

ثلاثة بنوك عاملة فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري تقدم قروضاً شخصية لأداء العمرة على أقساط بنك فِيْصل الإسلامي والبركة ومصر.

تفاصيل قرض العمرة من بنك فِيْصل الإسلامي

مبلغ القرض يصل إلَّى 50 ألف جنيه

فترة السداد تصل إلَّى 12 شهرًا

يمكن الحصول على القرض من سن 21 إلَّى 60 سنة

يشترط ألا يقل الدخل الشهري عَنّْ 1500 جنيه

مطلوب نسخة من بطاقة الهُوية الوطنية

ربط المرافق الحديثة بالغاز والكهرباء أو الهاتف

قيمة مصاريف القرض الإداري 25 من قيمة القرض

يشترط تقديم بنود الراتب الشهري

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

تفاصيل قرض العمرة من بنك مصر

مبلغ القرض 100،000 جنيه مصري

فترة السداد تصل إلَّى 10 سنوات

يجب أن يكون عمر مقدم الطلب من 21 إلَّى 60 عامًا

يشترط دخل لا يقل عَنّْ ألف جنيه

تبلغ المصاريف الإدارية 1.5٪ من مبلغ القرض

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

إحضار إيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، ماء، هاتف).

تقديم عرض أسعار معتمد من شركة السياحة التي يتعامل معها الحاج

تقديم شهادة مفردات مع الراتب الشهري

تفاصيل قرض العمرة من بنك البركة

مبلغ القرض يبدأ من 10 آلاف جنيه.

فترة السداد تصل إلَّى 5 سنوات

ألا يقل الدخل الشهري عَنّْ 3 آلاف جنيه

من سن 21 إلَّى 60 سنة

1.5٪ من مبلغ القرض من المصاريف الإدارية

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

إيصال مرافق حديث (غاز، كهرباء، ماء، هاتف).

تقديم عرض أسعار معتمد من شركة السياحة التي يتعامل معها الحاج.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري

تقديم نسخة من البطاقة الضريبية.

اعتمد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى الأسبوع الماضي القواعد والضوابط المنظمة لتنفِيْذ رحلات العمرة لموسم 1444 هـ.

تنطلق رحلات العمرة لهذا الموسم فِيْ أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار رئيس الوزراء المصري، وفقًا لبيان سابق لوزارة السياحة المصرية.

وشملت الضوابط القواعد والإجراءات العامة والمتطلبات الخاصة بالحجاج قبل وبعد أداء مناسك العمرة، وبعض الإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وقواعد وإجراءات الإقامة فِيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونصت الضوابط على السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444 هـ، اعتبارًا من 21 أغسطس الماضي وحتى 21 سبتمبر، بشرط عدم وجود مناصب قانونية فِيْ الشركة.

حذرت وزارة السياحة المصرية المواطنين من حجز رحلات العمرة عبر الأفراد أو الوجهات بعيدًا عَنّْ شركات السياحة المرخصة لضمان حقوق الحجاج وعدم التعرض لأية محاولات احتيال من قبل جهات غير مشروعة.