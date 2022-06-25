قرض العمل الحر الجديد للأفراد والشُروطْ اللازمة

تمويل مستقل هِيْ إحدى طرق التمويل التي توفرها الدولة السَعُودِيْة للمواطنين الموقوفِيْن عن العمل أو المحتاجين للعمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بهدف تنمية المجتمع ودعمه، ولكن من المهم استيفاء بعض الشُروطْ التي بحاجة إلى. المذكورة فِيْ هذه المقالة.

قرض أصحاب المهن الحرة للأفراد من خلال Banco de Credito

أعلن البنك التنمية الاجتماعية بخصوص قروض العمل الحر للعاطلين والأسر الفقيرة والمتقاعدين، بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وأعلن أن جميع القروض خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، كَمْا أشاروا إلى شُروطْ الحصول على الذات. قرض العمل، وهِيْ

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين. يجب أن يتراوح عمر الأشخاص الذين يرغبون فِيْ الاقتراض من البنك بين 18 و 65 عامًا. يجب ألا يكون مقدم الطلب مدينًا بقرض آخر لنفس البنك. يجب ألا يكون لدى المتقدمين دخل يُقرض تكلفة العمل الحر أكثر من 20000 ريال سعودي شهريًا لمسار الخدمات المهنية و 14000 ريال سعودي شهريًا لمسار التقديم التشاركي. أن يؤدي الشخص الدين فِيْ مدة لا تزيد على أربعين شهرًا. يجب على المتقدمين اجتياز فحص الائتمان. يجب على مقدم الطلب بيان العمل الذي يتعين القيام به وإرفاق ترخيص لأداء العمل. الحد الأقصى لمبلغ القرض لمن تقل أعمارهم عن 21 هُو 32000 ريال.

رَابِطْ لتمويل العمل الحر للأفراد

اشتراك بنك التنمية الاجتماعية

إرسال طلب تمويل أصحاب الأعمال الحرة .

. اكتب جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

أدخل المستندات اللازمة.

حدد مَوعِدًا بالبريد لتقديم المستندات المطلوبة.

بعد إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد

ابحث فِيْ التطبيق وتحقق من الشُروطْ.

إذا تم استيفاء الشُروطْ وكانت جميع المستندات المطلوبة جاهزة، يمكن الحصول على القرض.

المستندات المطلوبة للحصول على المنتج التمويلي

إثبات الهُوية والمستندات العنوان.

رقم الحساب المصرفِيْ IBAN.

رقم الهاتف المحمول الشخصي.

شهادة العمل الحر بشرط اعتمادها من بنك التنمية الاجتماعية.

مزايا قرض العمل الحر من خلال بنك التنمية الاجتماعية