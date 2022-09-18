قرض العمل الحر بدون فوائد بفترة سداد 40 شهر ، يقدم برنامج قروض أصحاب الأعمال الحرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية أفضل عروض التمويل بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية ، حيث أعلن البنك عن فرصة الحصول على تمويل نقدي دون الحصول على 120 ألف ريال سعودي ، تمويل إضافي وتعتبر الفائدة على المبلغ المالي الخاضع للتمويل ، ولكن فقط بعد استيفاء جميع الشروط طالما أن راتبه أو دخله الشهري أقل من 20000 ريال سعودي ، تابعوا معنا .

معايير الحصول على قرض العمل الحر

يحتاج العديد من المواطنين السعوديين إلى التعرف على الشُروطْ والأحكام المطلوبة عند التقديم عبر الإنترنت للبرنامج قرض العمل الحر وهِيْ مخصصة للعاطلين عن العمل والطلاب والموظفِيْن فِيْ المملكة. كَمْا يجب تقديمه بالكامل قبل تقديم الطلب لضمان الحصول على الموافقة المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية. فِيْما يلي جميع الشُروطْ أدناه بالتفصيل

يتطلب قرض العمل الحر فِيْ بنك التنمية الاجتماعية دفع رسوم إدارية لا تزيد عن 6000 ريال سعودي.

يتطلب التمويل النقدي لقرض العمل الحر تقديم ضامن سعودي قبل تقديم الطلب عبر الإنترنت.

ضرورة توفِيْر الدخل المتفق عليه والذي يقل عن 20 ألف ريال سعودي فِيْ حال كان مقدم الطلب يعمل فِيْ القطاع الحكومي أو فِيْ القطاع الخاص فِيْ المملكة.

يجب تقديم مستند إثبات العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السَعُودِيْة.

المميزات المتاحة عند طلب التمويل النقدي لقرض أصحاب الأعمال الحرة

من مميزات التمويل النقدي أنه يصل إلى 120.000 ريال سعودي بموافقة قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التمويل بدون فوائد إضافِيْة بأقساط شهرية مريحة تصل إلى أربعين. الحد الأقصى للأشهر ومزايا التمويل الأخرى المقدمة من خلال البنك، ولكن هذا يحدث بعد توفِيْر جميع الشُروطْ والضوابط اللازمة لاعتماد قرض العمل الحر للعاطلين عن العمل والموظفِيْن والطلاب مع جميع المزايا أدناه بالتفصيل الآن