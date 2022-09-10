قرض بدون رد المبلغ والإعفاء من القروض للمحتاجين بأمر الملك سلمان ،كما أصدر خادم الحرمين الشريفين في الأوقات القليلة الماية عن إعفاء نسبة من المواطنين والغير قادرين على سد القروض ومساعدتهم مادياً بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأسر الفقيرة ومواجهة أعباء الحياة وصعوباتها ،كذلك انشاء المشاريع الخاصة بالاستثمار الناجح والمؤثر في البلاد.

المساعدة المالية دون سداد مبلغ Real Audiencia

يقدم الديوان الملكي السعودي خدمات متنوعة لعدد كبير من مواطني المملكة. وأهم هذه الخدمات هُو توفِيْر التمويل الشخصي للمحتاجين دون الحاجة إلى سداد قيمة هذا التمويل. يتم تقديم الطلب من خلال شبكة الإنترنت وبصيغة إلكترونية سهلة، وخطوات التقديم هِيْ:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة القاعه الملكية رئيسي.

انقر فوق مربع الخدمات الآمنة عبر الإنترنت.

انقر على زر المساعدة المالية.

حدد جميع بياناتك بشكل صحيح فِيْ موقع الديوان الملكي.

أدخل بريدك الإلكتروني ورقم التعريف الخاص بك.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، انقر فوق زر إرسال الطلب.

أثناء قيامك بة بياناتك، سيتم إرسال خطاب من المكتب بقبول طلبك فِيْ غضون أسبوع.

شروط الحصول على مساعدة مالية من Real Audiencia

أعلن الديوان الملكي السعودي عن إمكانية الحصول على مساعدة مالية دون الحاجة إلى سداد هذا التمويل، إلا أن هذه الخدمة تقدم لفئة معينة من الأشخاص وفق الشُروطْ والإجراءات اللازمة، وهذه الشُروطْ هِيْ:

يشترط أن تكون سعودي الأصل. يجب أن تكون مقيمًا فِيْ المملكة بشكل مستمر لمدة أقصاها ستة أشهر. يجب أن تكون أحد الأشخاص المؤهلين للحصول على هذا الدعم المالي. يجب تقديم إيصال يوضح قيمة دخلك الشهري. فِيْ حال وجود أي صعوبات أو استفسارات، الاتصال من المملكة العربية السَعُودِيْة على الرقم 80004000000. أو التواصل مع خدمة عملاء الديوان الملكي من خارج المملكة على الرقم 920030003.

قرض بدون رد المبلغ والإعفاء من القروض للمحتاجين بأمر الملك سلمان كذلك وفرت الحكومة السعودية عدد من أرقام التواصل للرد على استفسارات المواطنين والشكاوي المقدمة وتوفير الصفحة الإلكترونية لمتابعة كافة القرارات الحكومية والرسمية.