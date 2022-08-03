قرض ترميم.. بالتفصيل شُروطْ تمويل الترميم بنك التنمية الإجتماعية وجميع الأوراق المطلوبة

المنازل المتهدمة التي بنيت على مدى فترة طويلة من الزمن تحتاج إلى ترميم ؛ ومع ذلك، فإن هذا يكلف الكثير من المال، لذلك قرر بنك التنمية الاجتماعية منح قرض ترميم لعدة أشخاص ؛ لكن يجب استيفاء بعض الشُروطْ. بنك التنمية لتمويل الترميملذلك نحاول مساعدتك فِيْ الحصول على القرض ونوفر لك أهم الشُروطْ للحصول عليه من خلال الأسطر التالية.

قرض الإصلاح

بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على قرض لإعادة بناء المنازل، فإن أهم الشُروطْ التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية موضحة أدناه

أن يكون سن طالب القرض سبعين سنة ولا يزيد عن ذلك وسن الضامن خمسة وخمسون سنة.

يجب أن يكون الحد الأقصى للدخل لمقدم طلب القرض 12،500 ريال.

الحصول على عقد ملكية للمبنى المراد إصلاحه.

أن المنزل بني قبل خمس سنوات أو أكثر.

فِيْ حالة نقل ملكية العقار، يجب أن يكون قد مضى أكثر من عام على ذلك.

يجب ألا يقل الفرق بين قرض الترميم الأول والثاني عن ثماني سنوات.

ألا تزيد مساحة أرض المبنى عن ألف متر مربع.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض ترميم

للحصول على القرض وبعد استيفاء أهم الشُروطْ المذكورة أعلاه يجب أن يكون لديك المستندات اللازمة والتي نقدمها أدناه

نسخة طبق الأصل من الهُوية الشخصية لطالب القرض.

نسخة من صك المنزل مصورة من الجهتين.

وجود استمارة بريدية موقعة من طالب القرض وتوقيع موظف البريد.

الحصول على رخصة ترميم من البلدية، ونسخها وإرفاقها بالمستندات التي يجب أن تكون سارية المفعول.

سيتم إكَمْال النموذج 104 إلكترونيًا من خلال حسابك المصرفِيْ الشخصي، وسيتم ختمه بختم رسمي ولن تتم الموافقة عليه لأكثر من شهرين.

رقم حسابك المصرفِيْ مكتوب على ورقة معتمدة من البنك.

إرفاق صورة من راتبك لآخر ثلاثة أشهر.

وثيقة مع تكاليف الإصلاح التقريبية.

شهادة تثبت العمر الإنتاجي للمنزل.

اعتماد الصندوق العقاري فِيْ حالة رهن العقار.

نسخة من سند الملكية.

المستندات التي تثبت انتقال الورثة إلى شخص معين فِيْ حالة التحويل.

فِيْ نهاية المقال الخاص بقرض الترميم نوضح لكَمْ أهم شُروطْ الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية، كَمْا نعرض لكَمْ أهم الأوراق والمستندات التي يجب إرفاقها بالبنك للحصول على القرض. قرض، ويجب أن تستوفِيْ جميع الشُروطْ.