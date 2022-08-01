قرض تقسيط بفترة سداد 30 عام بدون كفِيْل بقيمة تبدأ من 50 ألف ريال سعودي

سنة مع الضمان العقاري مصرف الرَاجحّيْ. يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة عن التمويل بمدة سداد تصل إلى 30 عامًا مع الضمان العقاري. يعتبر مصرف الرَاجحّيْ من أهم الخدمات. التي يقدمها البنك للمواطنين هناك، وعمل على توفِيْر العديد من التسهِيْلات حتى يتم صرف مبلغ التمويل بعبارات بسيطة. يقدم مصرف الرَاجحّيْ المعروف فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من القروض الشخصية السهلة والمتميزة عن التمويل المقدم من البنوك الأخرى، وأهمها التمويل بمدة سداد 240 شهرًا، بقيمة تبدأ من 50،000 ريال سعودي. .

فترة السداد 30 سنة

استطاع مصرف الرَاجحّيْ تحديد بعض الشُروطْ التي تسمح للشخص بصرف قيمة مبلغ التمويل بضمان الممتلكات التي يمتلكها، ومن أهم الخصائص أن التمويل الشخصي يصل إلى فترة سداد تصل إلى 240 شهرًا، والتي تعتبر أعلى فترة هناك، ويجب على الشخص المتقدم للقرض أن يضع مبلغ القرض بما يتناسب مع سعر العقار الذي يملكه، بما لا يزيد عن ذلك، حتى لا يرفض الطلب، ومن أهم الشُروطْ. التي أنشأها البنك التالي

يجب أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية وليس من المناسب صرف القرض للأجانب.

أن لا يقل راتب المواطن الذي يعمل فِيْ القطاع الحكومي عن 5000 ريال سعودي.

بينما يجب أن يكون راتب الشخص الذي يعمل فِيْ القطاع الخاص لا يقل عن 7،500 ريال سعودي.

يمكن للعميل صرف مبلغ التمويل بهامش ربح يسمى تنافسي، حيث يمكنه سداد الأقساط بمجرد قيامه بصرف مبلغ التمويل، وإذا حدث شيء لا يستطيع فِيْه المواطن سداد الأقساط، فسيقوم البنك بالتنازل عن الرسوم المتبقية بشكل دائم.

كيفِيْة التقديم على قرض الرَاجحّيْ

من الممكن أن يتقدم الشخص للحصول على مبلغ تمويل قرض الرَاجحّيْ إلكترونيًا، كل ما يحتاج إليه هُو اتباع الخطوات التالية للتقديم